Polícia procura “Cheiroso” e “Sapatona”, mandantes da morte de missionário

Missionário Márcio Sousa da Silva aconselhava jovens a saírem do tráfico. Atitude do evangelista desagradava donos de boca de fumo

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá divulgou, nesta segunda-feira (3), as fotos de Michel da Silva Cardoso, vulgo “Cheiroso”, e Ana Maria Soares Cardoso, conhecida como “Sapatona”, de 32 e 21 anos, respectivamente. Eles são apontados como mandantes do homicídio de um missionário, ocorrido no dia 22 de outubro de 2024, no bairro Muca, em Macapá.

De acordo com o delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (DECIPE), o crime teria sido motivado pela atuação do missionário Márcio Sousa da Silva, de 49 anos, que interpelava jovens envolvidos com o tráfico de drogas na área, o que desagradava os criminosos.

Ainda segundo o delegado, um dos executores do crime já foi preso em flagrante e confessou ter recebido a ordem de matar a vítima, sob ameaça de morte caso não cumprisse a ordem. Ele também informou que a arma do crime foi fornecida por um menor de idade, que também foi apreendido.

A polícia chegou à identificação de “Cheiroso” e “Sapatona” como mandantes do crime após investigação. O menor apreendido confirmou que os dois seriam os “donos” de uma boca de fumo na região e que teriam ordenado a execução do missionário.

A DECIPE solicita a colaboração da população para localizar e prender os suspeitos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa pelo telefone (96) 99170-4302.