Polícia procura mandante de roubo a ônibus escolar

Policiais cumpriram mandados de busca contra Wendel Pantoja, o “Bola”, que segue foragido

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Policiais civis do Amapá cumpriram nesta terça-feira (18) dois mandados de busca e apreensão contra um homem apontado como o mandante do roubo a um ônibus escolar no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá. Wendel Pantoja dos Santos, o “Bola”, que está com a prisão decretada, continua foragido.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Crimes contra o Patrimônio (DECCP), Bola seria uma das lideranças de uma organização criminosa atuante na região. Segundo a polícia, ele teria ordenado o assalto a alunos do ônibus escolar para angariar recursos para o grupo. Jovens também teriam sido utilizados na execução do crime.

O assalto aconteceu no dia 12 de novembro de 2024, quando dois criminosos, armados com uma faca e um simulacro de arma de fogo, invadiram um ônibus escolar e roubaram celulares, mochilas e pertences dos estudantes e do motorista. O veículo atendida alunos da Escola Estadual Nilton Balieiro, no Marabaixo III.

A rápida ação policial resultou na prisão em flagrante de um dos assaltantes pelo 8º Batalhão da Polícia Militar no mesmo dia do crime, enquanto o segundo envolvido foi capturado pela DECCP no dia seguinte.

Com a continuidade das investigações, Bola foi identificado como o mandante do roubo. A operação desta terça-feira buscava capturá-lo, mas ele não foi encontrado em seu endereço.

“Embora o suspeito não tenha sido localizado, sua identificação e indiciamento representam um passo essencial no combate ao crime na região. Seguiremos empenhados em capturá-lo para que responda pelos seus atos perante a Justiça”, afirmou.

A operação de hoje contou com apoio de equipes da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Núcleo de Operações com Cães (NOC).