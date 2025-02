Prefeito cancela licença e manda vereador que fez denúncias voltar a lecionar

Portaria assinada pelo prefeito Antônio Furlan (MDB) determinou retorno do vereador para escola a partir do dia 14 de fevereiro

Por SELES NAFES

O vereador Claudiomar Rosa (PT) foi surpreendido nesta terça-feira (18) ao descobrir que voltará a dar aulas como professor da rede municipal. A licença que ele cumpria foi cancelada pelo prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB).

O parlamentar tem liderado a oposição na Câmara Municipal de Macapá e denunciado situações na prefeitura. Os casos mais notórios foram o abandono da UBS Fluvial, encontrada em um porto particular no Igarapé da Fortaleza, e os gastos suspeitos com verba pública da comunicação.

Nesta terça (18), por unanimidade entre os 14 vereadores presentes, o requerimento de autoria dele foi aprovado, convocando o secretário de Comunicação da prefeitura, Juarez Menescal. Os parlamentares querem que ele explique por que direcionou o pagamento de R$ 54 mil para anunciar em uma rede social e em um site que são supostamente ligados à ex-esposa e que foram criados em janeiro. A agência que comprou o espaço publicitário pertence à ex-companheira, mas era de Menescal no ano passado.

O Portal SN pediu que o secretário enviasse um posicionamento por escrito, mas não houve retorno. Hoje, Claudiomar Rosa disse ao Portal SN, logo após a aprovação do requerimento de convocação de Menescal, que cumprirá a determinação da prefeitura e voltará à sala de aula com “muita dignidade”, mas mandou um recado.