Prefeitura chama empresas para distribuir preservativos e lubrificantes a funcionários

PMM informou que tem grande estoque dos produtos a serem distribuídos gratuitamente

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá anunciou nesta quarta-feira (12) a disponibilidade de preservativos masculinos e femininos, além de gel lubrificante, para empresas, instituições públicas e organizadores de eventos interessados em distribuir esses itens entre seus funcionários e públicos atendidos. A iniciativa visa ampliar as ações de prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no município.

Empresas como bares, academias, farmácias, restaurantes, produtoras de eventos, supermercados e quaisquer instituições públicas podem solicitar dispensadores para a distribuição dos materiais. Não é necessário apresentar documentação específica nem há cobrança de taxas para a obtenção dos itens.

Os interessados devem encaminhar um ofício à Coordenação de Assistência Farmacêutica de Macapá, localizada na Rua do Matadouro, s/n, bairro Fazendinha. Alternativamente, o pedido pode ser enviado por e-mail para [email protected] ou pelo WhatsApp (96) 98109-6661. Cada dispensador de preservativos masculinos comporta até 720 unidades, enquanto os de preservativos femininos têm capacidade para 50 unidades.

De acordo com o Ministério da Saúde, o uso de preservativos em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para proteção contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e outras ISTs. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Macapá também oferecem gratuitamente preservativos e gel lubrificante para toda a população, sem necessidade de apresentação de documentos.