Procurado por estuprar menina de 13 anos em motel de Macapá é preso em Santa Catarina

Motorista de aplicativo era procurado na Operação Harpia, que procura foragidos da Justiça do Amapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 37 anos, condenado no Amapá por estupro de vulnerável, foi preso em Santa Catarina, em uma operação conjunta entre as polícias federal e civis dos dois estados. A captura ocorreu na última segunda-feira (24).

Segundo o delegado Leandro Leite, coordenador do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá, o homem preso foi condenado pela Justiça Amapaense por estuprar uma menina de 13 anos de idade, em um motel no Centro de Macapá.

O crime ocorreu em fevereiro de 2018. Com o trânsito em julgado da ação, o condenado não compareceu para o cumprimento de pena e fugiu para Joinville (SC), onde trabalhava como motorista de aplicativo. A empresa foi comunicada sobre a possível violação dos termos de uso para que haja apuração interna e a suspensão ou exclusão do perfil.

O trabalho de investigação durou cerca de três meses e envolveu ferramentas de inteligência artificial e operações de campanas dos policias nos eventuais endereços do condenado. Participaram da ação as equipes da Delegacia de Combate a Estelionatos de Joinville-SC, o Núcleo de Capturas e a 8ª DPC da Polícia Civil do Amapá, e o Grupo de Capturas da Polícia Federal.

O condenado, que não teve seu nome divulgado pelas autoridades, deverá ser recambiado ao Amapá, para o início de cumprimento de pena.

A prisão é resultado da “Operação Harpia”, ação integrada com o objetivo de capturar condenados por crimes graves, incluindo homicídio, latrocínio, roubo e estupro de vulnerável, de foragidos da Justiça do Amapá. A “Operação Harpia” já prendeu mais de 250 condenados que estavam foragidos.