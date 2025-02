Procurado por homicídio de personal trainer se entrega e fica em silêncio

Rodrigo do Nascimento Chaves é acusado de matar o personal Wanderson Dayan, crime ocorrido no Bairro São Lázaro, em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O foragido Rodrigo do Nascimento Chaves, de 29 anos, acusado de ter assassinado o professor de educação física e personal trainer Wanderson Dayan Marques, de 44 anos, se entregou à Polícia Civil do Amapá na noite desta segunda-feira (17), no Ciosp do Pacoval, em Macapá.

Com a prisão preventiva decretada pela justiça amapaense, Rodrigo do Nascimento chegou à delegacia acompanhado de um advogado. Mas, ao ficar frente à frente com o delegado Paulo Moraes, responsável pelo inquérito que apura o homicídio, o procurado decidiu ficar em silêncio durante o interrogatório. Contudo, Moraes não tem dúvidas sobre a autoria do assassinato.

“Fizemos várias diligências, levantamos muitos elementos de provas e todos indicaram que foi ele [Rodrigo do Nascimento] o autor, inclusive o trajeto que ele fez e a moto utilizada no crime. Já a motivação, possivelmente foi uma questão passional, relativa à companheira dele [Rodrigo] na época do fato”, detalhou o delegado.

Wanderson Dayan foi atacado a tiros no dia 1º de outubro do ano passado, no Bairro São Lázaro, e morreu cinco dias depois, no Hospital de Emergências de Macapá. Ainda segundo Moraes, o ataque à vítima foi planejado.

“Ele [Rodrigo] se deslocou pra residência onde o personal morava, aguardou na esquina por uns dez minutos, pois já sabia o horário em que o personal sairia pra trabalhar e o abordou, dialogou com ele e efetuou um disparo que acabou atingindo a perna da vítima”, finalizou.

Rodrigo segue sob custódia da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), aguardando decisão da Justiça.