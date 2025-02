Professor conta como salvou adolescente que se afogava no Rio Amazonas

Osmando Brasileiro passeava no Trapiche Elizer Levy, na orla de Macapá, quando viu o adolescente se afogando.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um episódio tenso terminou com final feliz em Macapá graças à bravura e solidariedade de um professor, que salvou um adolescente que se afogava no Rio Amazonas, próximo ao Trapiche Elizer Levy. O ato heroico foi registrado em vídeo pelo deputado estadual R. Nelson, que passava pelo local no momento do ocorrido.

A correnteza no local é conhecida por ser ‘traiçoeira’ com banhistas desavisados. Foi em meio a essa maresia que o adolescente entrou em apuros. Apesar de saber nadar, ele não estava conseguindo se manter à tona.

Ao ver a situação, o professor Osmando Brasileiro, que estava nas proximidades, não hesitou. Rapidamente, ele pulou no rio e conseguiu, com muita dificuldade, resgatar o adolescente, levando-o até uma escada de concreto que dá acesso ao leito do Amazonas. Veja o resgate:

“Vale ressaltar que eu só entrei no rio porque eu conhecia as águas de lá, eu nado no rio Amazonas há alguns anos com uma galera de natação em águas abertas, e, tipo, eu sabia que não podia deixar ele me abraçar, senão seria uma tragédia, eu lembrei do rapaz que estudava na UEAP e morreu afogado na Rampa do Açaí ao tentar salvar os irmãos lá, salvou e morreu afogado. Eu fui ciente que eu não deixaria ele me afogar e mantive a calma o tempo todo, se eu não tivesse experiência no rio, eu jamais teria entrado”, ressaltou.

O deputado R. Nelson, que testemunhou o resgate, fez questão de registrar o momento e parabenizar publicamente o professor pelo seu ato de heroísmo.

“Hoje presenciei um ato de coragem. Osmando Brasileiro salvou a vida de um adolescente no Trapiche, no Rio Amazonas. Um alerta para todos os banhistas: redobrem a atenção e tomem cuidado. A correnteza pode ser traiçoeira”, publicou o deputado.

O professor receberá uma homenagem na Assembleia Legislativa pelo seu ato.