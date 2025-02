Projeto ‘Quinta Feliz’ para idosos abre inscrições

Sediado no Ginásio Avertino Ramos, em Macapá, projeto promove inclusão para idosos, com capacitações e práticas esportivas.

Da REDAÇÃO

Estão abertas as inscrições para o Projeto “Quinta Feliz”, iniciativa do Governo do Amapá voltada à promoção da qualidade de vida da pessoa idosa. O registro pode ser feito das 8h às 12h, no Ginásio Avertido Ramos, na região Central de Macapá. O prazo encerra no dia 20 de fevereiro e as aulas iniciam na última semana do mês.

A iniciativa acontece há 12 anos e oferece atividades adaptadas no ginásio, incentivando a prática esportiva e convívio social da melhor idade. A cada edição, o projeto acolhe entre 60 e 80 participantes, proporcionando um ambiente acolhedor e inclusivo.

Além das aulas regulares, o projeto também promove capacitações e palestras sobre temas atuais, incluindo direitos da pessoa idosa e qualidade de vida. Para se inscrever, os interessados devem apresentar: cópia do comprovante de residência; cópia do comprovante de vacinação contra a covid-19; cópia do RG e CPF; duas fotos 3×4.