Projetos sociais da PM ainda têm mais de 500 vagas

O Governo do Amapá, por meio da Polícia Militar, está disponibilizando 520 vagas em projetos sociais voltados para crianças, jovens, adultos e idosos. As iniciativas buscam promover o desenvolvimento esportivo e social, além de fortalecer ações preventivas contra a criminalidade.

As inscrições começaram na segunda-feira (17) e podem ser feitas na Diretoria de Ação Social e Cidadania (Dasc) e no Centro Integrado de Projetos Sociais da PM, ambos localizados no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá.

Os projetos fazem parte do Plano de Governo e são considerados prioridade da gestão estadual. Além de estimular a prática esportiva e atividades culturais, essas iniciativas aproximam a população das forças de segurança e contribuem para a construção de um ambiente mais seguro e integrado.

Os projetos com vagas abertas incluem:

Cidadão Mirim

Campeões do Amanhã

Vida Feliz

Peixinhos Voadores

Telecentro de Inclusão Digital

Além disso, há projetos sociais realizados em parceria com termos de cooperação técnica, como:

Grupo da Melhor Saúde

Aula Rítmica Família Tucuju

Jiu-jitsu Predador

Expansão e fortalecimento das ações sociais

Documentos

Carteira de identidade do responsável e do aluno;

CPF;

Número de Identificação Social (NIS);

Declaração escolar;

1 foto 3×4;

Comprovante de residência;

2 classificadores transparentes.

Locais de inscrições

– Centro Integrado de Projetos Sociais da PM

Endereço: Avenida Vereador José Tupinambá, nº 565, no bairro Perpétuo Socorro.

– Diretoria de Ação Social e Cidadania (Dasc/PM)

Endereço: Rua Rio Xingu, nº 357, no bairro Perpétuo Socorro.