Rafael Macapá mantém invencibilidade no UFC com 13ª vitória consecutiva

Com a vitória, lutador amapaense se aproxima da disputa pelo cinturão da categoria peso-mosca.

Por RODRIGO DIAS

O lutador amapaense Rafael Macapá, de 28 anos, segue fazendo história no Ultimate Fighting Championship (UFC), maior organização de Artes Marciais Mistas (MMA) do mundo. Neste fim de semana, ele conquistou sua 13ª vitória consecutiva na carreira ao derrotar o mexicano Jesus Aguilar, em Las Vegas (EUA).

Macapá dominou os dois primeiros rounds, mostrando versatilidade e força física. Ele controlou o ritmo da luta, alternando golpes contundentes com quedas estratégicas. Aguilar, no entanto, não se entregou e pressionou o brasileiro no último round, exigindo o máximo de sua resistência.

A luta terminou com decisão unânime dos juízes a favor de Rafael Macapá. Com a vitória, ele se consolida como um dos principais nomes da categoria peso-mosca do UFC e se aproxima da disputa pelo cinturão.

Após a luta, o atleta amapaense usou suas redes sociais para comemorar a vitória e agradecer o apoio dos fãs.

“Uma, duas, três ou quatro vezes podem até ser sorte, mas 13 lutas, não. Sigo invicto na maior organização de MMA do mundo”, escreveu o lutador.

A postagem recebeu inúmeras curtidas e comentários de fãs e outros lutadores, que parabenizaram Macapá pela grande fase. A expectativa é que ele continue a subir no ranking da categoria peso-mosca e em breve tenha a oportunidade de disputar o cinturão.

A vitória de Rafael Macapá repercutiu em todo o Brasil, com diversos sites e jornais destacando o feito do lutador amapaense. A atuação também foi elogiada por comentaristas e especialistas em MMA.