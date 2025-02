Santana celebra 267 anos com teatro a céu aberto, esporte e shows

Programação será realizada na comunidade rural do Distrito da Ilha de Santana, berço da história do município.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

As celebrações pelo aniversário de fundação do povoado de Santana, em 4 de fevereiro, prometem movimentar a comunidade rural situada às margens do Rio Amazonas, a cerca de 17 km de Macapá. Centenas de visitantes são esperadas para aproveitar uma programação diversificada, que inclui atividades esportivas, shows e uma encenação teatral a céu aberto.

A fundação do povoado de Santana tem grande valor cultural e histórico para os moradores do município e, anualmente, é celebrada com uma extensa programação. Em 4 de fevereiro de 1758, a localidade foi oficialmente fundada por iniciativa do então governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado.

As comemorações acontecerão ao longo de todo o dia. Trilhas de cicloturismo, torneios de futebol e celebrações religiosas estão entre as atrações. O espetáculo teatral a céu aberto A Comitiva de Mendonça Furtado encenará a chegada das autoridades da época. O ator e diretor Roberto Prata destaca que a apresentação resgata a história do povo santanense.

“Essa encenação vem ganhando cada vez mais força e retrata aquele período da chegada de Mendonça Furtado. Ou seja, os indígenas, mestiços e portugueses que já viviam por aqui. Quem assistir verá a mais pura e verdadeira representação da fundação de Santana”, afirma.

Em razão da data, a Prefeitura de Santana decretou ponto facultativo no funcionalismo público municipal. Para Vanildo Silva, morador da localidade há mais de 30 anos, o reconhecimento do aniversário do povoado representa a valorização das raízes culturais, históricas e sociais, especialmente da população local.

“Acho muito importante eventos como este, que mostram a nossa comunidade. Claro que temos um grande potencial na agricultura, que é o que movimenta a região, mas a questão histórica e social não pode ser esquecida”, ressalta.

A programação começa por volta das 8h com os torneios de futebol e segue até às 21h30, com apresentações da aparelhagem Mega Pressão 360 e do DJ Raffa The Best.

Curiosidade

Embora a fundação oficial do povoado de Santana tenha ocorrido em 4 de fevereiro de 1758, historiadores relatam que a presença humana na região remonta a 1631, quando ingleses construíram o Forte Cumaú na área do Igarapé da Fortaleza. Isso indica que, muito antes da fundação oficial, já havia habitantes lutando e protegendo as terras santanenses.