Senado aprova projeto de Randolfe que garante recursos a obras paradas

Governo acumulou restou a pagar desde 2019; projeto estende prazo de quitação

Da REDAÇÃO

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei Complementar 22/2025, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que permite a regularização de restos a pagar (do governo) acumulados desde 2019. A medida estende o prazo para quitação dessas despesas até o final de 2026, garantindo a continuidade de obras e investimentos interrompidos por falta de recursos.

A nova regra revalida valores que haviam sido cancelados em 31 de dezembro de 2024, evitando que recursos já empenhados fossem perdidos. A proposta busca trazer mais transparência ao processo, estabelecendo em lei o que antes era feito por meio de decretos anuais.

Os chamados restos a pagar são valores de anos anteriores que foram empenhados, mas não pagos até o final do exercício. Se não houver avanços na execução da obra ou serviço vinculado ao recurso, o montante é bloqueado. A proposta de Randolfe evita que esse impasse continue prejudicando o andamento de projetos essenciais em todo o país.

“Os restos a pagar são revalidados anualmente por decreto. Agora, estamos introduzindo uma norma mais transparente, transformando esse procedimento em lei complementar”, explicou Randolfe durante a votação.

7 mil obras

Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) apontam que mais de 7 mil obras públicas estão paralisadas no Brasil, incluindo escolas, creches, hospitais e praças. O projeto viabiliza a continuidade dessas construções, permitindo que municípios concluam empreendimentos essenciais para a população.

“O que estamos fazendo hoje é simplesmente destravar o desenvolvimento do Brasil. Com essa medida, municípios poderão finalmente entregar escolas, creches, praças e hospitais que já foram iniciados”, destacou o senador.

Com a aprovação no Senado, o projeto segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Se sancionada, a lei deve injetar bilhões de reais na economia, destravando investimentos e garantindo a entrega de obras fundamentais para diversas regiões do país.