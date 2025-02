‘Senado se uniu e sabe onde caminhar’, diz Davi ao assumir a presidência do Senado

Posse ocorreu neste sábado (1º), logo após a votação

Por SELES NAFES, de Brasília

O senador pelo Amapá Davi Alcolumbre (UB) tomou posse como novo presidente do Senado e do Congresso Nacional na tarde deste sábado (1º), logo após a vitória por 73 votos, 22 a mais do que o mínimo necessário para vencer a disputa.

No primeiro discurso como chefe do Legislativo, ele garantiu que fará jus à conquista do mandato de dois anos, trabalhando com dedicação, humildade e respeito a cada dia.

“Acho que continuo igual. Volto a presidir o Senado e continuo sendo um senador, nem menor, nem maior que ninguém. Não é o protagonismo que me move. Quero ser o catalisador das demandas do Senado, fazer com que leis e o governo ajudem o cidadão e tornem a vida dele melhor, mais digna. É isso que deve nos nortear, mais que qualquer desejo pessoal pelo protagonismo”, afirmou.

Davi destacou o crescimento do apoio que experimentou neste sábado, lembrando que, em 2019, foi eleito com 42 votos e que, seis anos depois, chegou a 73 votos.

“Isso representa claramente o respaldo político que este plenário está conferindo a esse projeto que construímos juntos. O Senado está unido e sabe onde quer caminhar. O Brasil clama por pacificação. Nem sempre agradaremos a todos, mas é importante saber que o Senado não vai vacilar.”

Ele também adiantou que a sociedade será consultada antes da votação de projetos de lei impactantes no modo de vida do brasileiro.