‘Senhor de Si’, Emissários da Cegonha desfila enaltecendo a força da superação

A escola de samba vai se apresentar no dia 1º de março, no Sambódromo de Macapá.

Da REDAÇÃO

A importante missão de abrir o 2º dia – 1º de março – do Desfile Oficial das escolas de samba do Amapá este ano ficou com o Grêmio Recreativo Emissários da Cegonha, do tradicional Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Este ano, a escola disputa o título do Grupo de Acesso apresentando o enredo: “Senhor de Si”, uma narrativa que celebra o protagonismo individual, a superação de desafios e a determinação de construir a própria história.

A agremiação será a 6ª escola a entrar na Avenida do Samba Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá. O horário previsto para o desfile da Emissários da Cegonha é das 21h às 22h20.

O Carnaval no Meio do Mundo é promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), em parceria com o Governo do Amapá e o senador Davi Alcolumbre, que alocou recursos – R$ 7,5 milhões para a realização da festa popular e de fomento à economia.

Ficha técnica do enredo

“Senhor de Si”

Compositores: Wilson Cardoso e Marquinhos Inova

Intérprete: Helinho Moreno

Samba e letra

Emissariou

Emissariou

Teus filhos caminham contigo

E carregam consigo um infindável amor

Emissariou

Nasceu um sonho com ousadia de meninos

Que pelas mãos do destino

Este anseio se eternizou

Gênios, magos, natos filhos do samba

Na irreverência foram bambas

História enraizada na memória

Que a senhora mãe abençoou

Fizeram tambor de madeira

Marcavam firme o compasso

Enquanto a água na fogueira

Chamava o corante pra ferver

Já tingida a sarrapilha

O sarongue estava fácil

Esticavam a pele de cobra

Porque o couro ia comer

Senhor conduz a nossa trajetória

Dai luz aos que marcaram a nossa história

Emissariando nosso chão

Nos guie,

E adeus comparação “meu bem”

Não somos mais ou muito menos que ninguém

A nossa força vem do nosso pavilhão

Sou emissário que batalha e não se abala,

Vai à luta e não se cala

Assim vivi e hoje vivo o que aprendi

Minha nação tem o céu como limite

Não cutuque, acredite

Porque sou “Senhor de si”

Resiliente sempre sigo a conquistar

E pra abrir caminhos carrego meu patuá

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 28

1ª – 21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

4 ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

5 ª 3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

1ª – 21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

4ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

5ª – 3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).