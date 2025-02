Solto em audiência de custódia, ladrão é flagrado novamente furtando cabos de internet

Crime ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão furtou 150 metros de cabos de fibra óptica e deixou centenas de clientes sem os serviços de internet desde a madrugada desta terça-feira (25), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 3h, na Avenida Júpiter.

Depois de escalar alguns postes da rede elétrica do bairro e de ter cortado os fios de telecomunicações com uma faca de serra e um alicate, o larápio já se preparava para deixar o local, quando acabou preso por uma equipe de radiopatrulha do Batalhão de Força Tática da PM.

Além de tentar se livrar do alicate quando avistou a viatura, o criminoso ainda passou o nome errado à polícia, mas logo os militares descobriram que se tratava de Roniele Nascimento Bento, de 39 anos, indivíduo que já responde pelo mesmo tipo de crime e que foi solto recentemente em audiência de custódia.

Ao contrário do furto de fios elétricos, que por serem de cobre, são facilmente revendidos em sucatas, os cabos de fibras ótica não têm valor nenhum no mercado ilícito, mas impacta a vida dos usuários e causa sérios prejuízos financeiros e de infraestrutura às empresas.