2Timóteo2

O sacrifício é o intervalo entre o início e o resultado. O amadurecimento cristão também necessita de esforço e disciplina. Em 2Timóteo2, Paulo faz uma analogia entre o soldado, o atleta e o lavrador. É preciso saber esperar os frutos com paciência, e isso vale para todas as áreas da nossa vida. Tenha uma ótima quinta-feira (13) com o nosso Deus e Salvador Jesus!