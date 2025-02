Suspeito de assassinar ‘Jiraya’ e mais 4 rivais é morto em troca de tiros com o GTA

Confronto ocorreu nesta terça-feira (18), na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um faccionado suspeito de envolvimento no homicídio de um rival conhecido como Jiraya foi morto em tiroteio com o Grupo Tático Aéreo (GTA). O confronto ocorreu nesta terça-feira (18), na zona norte de Macapá.

Os policiais receberam informações indicando que havia um foragido do Centro de Internação Provisória, armado e ameaçando moradores de uma área periférica do Bairro São Lázaro conhecida como Matinha.

O GTA confirmou que revidou após ter sido recebido a tiros na chegada ao local. Ao fim do confronto, o Samu foi chamado e constatou o óbito do atirador, que tinha 18 anos e era conhecido como ‘Tio Nego’ em uma facção criminosa.

Segundo a polícia, Tio Nego era investigado em pelo menos cinco homicídios. Um dos alvos dele teria sido Felipe Rangel, o Jiraya, de 33 anos, executado a tiros enquanto bebia em frente da casa onde morava, no Bairro Brasil Novo, no dia 2 de janeiro deste ano.

“Ele [Tio Nego] era foragido do CIP. Na fuga dele, em dezembro de 2024, ele rendeu e trancou na cela os agentes na cela do CIP”, acrescentou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

A ação de combate ao crime organizado contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.