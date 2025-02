Suspeito de homicídio morre durante intervenção da PM em área dominada pelo tráfico

O caso aconteceu no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de 17 anos apontado como integrante da facção criminosa Família Terror do Amapá morreu baleado em uma intervenção do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá. O caso aconteceu nesta quarta-feira (12), no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Segundo a PM, havia várias denúncias relacionadas a tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo contra o suspeito.

Além disso, ele e mais dois comparsas, conhecidos como Jaimison e ‘Boquinha’, estariam envolvidos em um homicídio ocorrido no habitacional Vila dos Oliveiras, onde o alvo, Rodrigo Soares Ferreira, de 21 anos, foi executado com um tiro na nuca, na noite do dia 23 de janeiro.

Os militares disseram que estavam em patrulhamento pela ‘Ponte da Madá’, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um grupo armado.

“Na tentativa de abordá-los, todos se evadiram e um deles, que estava armado, se negou a obedecer às ordens da equipe, esboçando reação, sacando um armamento em direção aos policiais. Diante disso, a equipe respondeu à injusta agressão alvejando o infrator”, explicou o comandante da equipe policial.