Suspeito de matar traficante é preso em Santana

Homicídio e prisão ocorreram no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem de 20 anos suspeito de executar Moisés Vinícius Viana dos Santos, de 24 anos, crime ocorrido em dezembro, em Santana, a 17 km de Macapá.

A captura foi realizada em uma ação conjunta da 1ª Delegacia de Polícia de Santana (1ª DPS) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), que cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça na manhã de terça-feira (4).

O homem foi localizado no bairro Fé em Deus e, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, mas foi capturado pelas equipes da CORE e da 1ª DPS. A operação foi coordenada pelo delegado Leonardo Alves.

Moisés Vinícius foi assassinado com pelo menos dez tiros no momento em que saía de casa. Ele ainda estava dentro do portão quando foi alvejado. Segundo as investigações, o suspeito preso teria efetuado os disparos da calçada.

O crime teve características de execução e está sendo tratado como um possível acerto de contas, já que a vítima possuía antecedentes por tráfico de drogas e havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em 2023.

“O crime foi praticado na parte da noite, quando o morador do local estava saindo de sua casa, sendo que ele foi alvejado por disparos de arma de fogo quando estava próximo do portão, ainda na parte de dentro e esse suposto atirador, que foi preso na data de ontem, teria efetuado os disparos da calçada. Após a reunião de elementos de informação, representamos ao Judiciário pela prisão preventiva desse indivíduo, medida que foi deferida e já demos cumprimento efetivo. O suspeito ao ver os policiais tentou correr para fugir, mas foi capturado pelas equipes”, destacou o delegado.

A Polícia Civil segue apurando a motivação do crime e possíveis coautores. Até o momento, o nome do suspeito preso não foi divulgado. O suspeito não teve o nome divulgado pelas autoridades, que já o encaminharam ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde ficará à disposição da Justiça.

Moisés Vinícius possuía antecedentes por tráfico de drogas e havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em 2023.