Técnicos vão recomendar que Ibama rejeite pesquisa da Petrobrás no AP

Técnicos do Ibama vão recomendar a rejeição do pedido da Petrobras para pesquisar a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas – onde está inserida a costa do Amapá. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelos jornais O Globo e Folha de S. Paulo. Segundo a CBN, a Petrobras nega a existência do parecer oficial, pelo menos por enquanto.

Segundo as reportagens, o parecer técnico foi encaminhado à presidência do órgãos na quarta-feira (26), mas ainda é mantido em sigilo. O documento, segundo as matérias publicadas, aponta que as medidas adotadas pela Petrobras não foram suficientes para mitigar os riscos ambientais da operação.

No entanto, a decisão final sobre o licenciamento não cabe aos técnicos, mas sim ao presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. O órgão e seu dirigente ainda não se manifestaram sobre o parecer, apesar das solicitações da imprensa.

A Petrobras vem tentando atender às exigências do Ibama, incluindo a instalação de estruturas de resgate de fauna em Oiapoque, a 590 km de Macapá. Um teste pré-operacional para resgate de fauna marinha estava previsto para esta semana. Ainda assim, a equipe técnica do Ibama considerou que as ações adotadas pela estatal não foram suficientes para garantir a segurança ambiental da região.

Segundo a Folha de São Paulo, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a empresa ainda não teve acesso ao novo parecer e reiterou que todas as recomendações anteriores do Ibama foram cumpridas. Ela também destacou que a estatal espera concluir até março o centro de reabilitação de animais em Oiapoque e que a estrutura planejada para a perfuração é considerada inovadora em termos de segurança.