Traficante deixa drogas pra trás e pula no lago, mas fôlego acaba e ele é preso

Após a prisão, os policiais encontraram 182 porções de crack e 60 papelotes de maconha.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Militares do 4º Batalhão prenderam, no município de Santana, a 17 km de Macapá, um homem acusado de tráfico de drogas que tentou escapar do flagrante tentando fugir pelo lago de uma área de ressaca.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (17), em uma área de pontes do Bairro Hospitalidade, durante patrulhamento de rotina na região. Segundo a PM, ele estava acompanhado de um comparsa, que conseguiu escapar do cerco.

O preso foi identificado como Alessandro Braga Vilhena. Os policiais relataram que ele nadou submerso por debaixo das passarelas e palafitas até cansar e emergir, foi quando desistiu e acabou capturado.

Atrás de uma casa onde ele mora, foram encontradas 182 porções de crack e mais 60 papelotes de maconha, além de uma quantia em dinheiro trocado – indício de comercialização de drogas.

Alessandro Braga foi apresentado à Polícia Civil, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), de Santana.