Traficante foge, mas deixa para trás 500 porções de maconha e cocaína

A apreensão ocorreu no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática desativaram uma boca de fumo na zona sul de Macapá e apreenderam cocaína e diversas porções de maconha já preparadas para comercialização. O flagrante ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (19), no Bairro Universidade.

O comandante da equipe relatou que durante patrulhamento pela Rua Amadeu Gama um motoqueiro demonstrou nervosismo quando avistou a viatura se aproximando e passou a acelerar em direção a uma área de pontes conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

A patrulha foi atrás e iniciou-se uma perseguição policial. Ao chegar na área de ponte, o suspeito abandonou a moto e correu para uma casa no beco da Passarela Boa Fé. Era lá que funcionava o ponto do tráfico.

O suspeito conseguiu fugir pelos fundos da residência, mas deixou para trás 500 porções de maconha, cocaína, dinheiro trocado, balança digital e celulares. Junto com a motocicleta, tudo foi levado para o Ciosp do Pacoval.

O traficante segue foragido, mas já foi identificado e a polícia descobriu que ele já responde pelo mesmo tipo de crime.