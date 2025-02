Tribunal do crime manda invadir apartamento e executar morador, mas vítima é salva pela PM

O crime só não foi concretizado porque equipes do 2º Batalhão chegaram no momento em que a vítima estava sendo levada para execução.

Por OLHO DE BOTO

O tribunal do crime voltou a atuar nesta quinta-feira (20) no habitacional Miracema, situado na zona norte de Macapá. O alvo dos criminosos foi um homem de 38 anos que antes morava na zona oeste, no Bairro Marabaixo.

Depois de ter o apartamento invadido por um grupo que empunhava facas e armas de fogo, a vítima teve os olhos vendados com uma camisa, depois foi espancada e levada à força para que, provavelmente, fosse executada em uma área de matagal que fica próxima ao residencial.

O crime só não foi concretizado porque duas equipes do 2º Batalhão, nas viaturas 1721 e 4919, foram informadas e chegaram no momento em que a vítima estava sendo escoltada a pé pelas ruas.

Ao notarem a presença policial, os criminosos deixaram a vítima para trás e fugiram correndo por entre os blocos do habitacional. Buscas foram feitas pela região, porém ninguém foi preso.

O morador foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Emergências. Ele tinha ferimentos causados por coronhadas na região da cabeça.

À polícia, o morador contou que foi tudo muito rápido, e que não sabe a motivação, nem o número de criminosos que o atacaram.

Um caso semelhante já havia ocorrido no Miracema este ano, no dia 31 de janeiro. Os alvos eram pessoas do Jari e estavam no Miracema quando foram rendidos e levados para uma região de mata nas proximidades, onde foram torturados a golpes de facas. Um deles sobreviveu, mas o outro, Frandel Nunes Lima, de 21 anos, foi encontrado morto.