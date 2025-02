Unidos do Buritizal leva a riqueza cultural ribeirinha para a avenida do samba no Amapá

Enredo reforça a importância em defender a biodiversidade da floresta amazônica.

A Unidos do Buritizal será a segunda agremiação a se apresentar na avenida Ivaldo Veras, às 22h35, no Sambódromo de Macapá na segunda noite do Desfile Oficial das Escolas de Samba do Amapá, no sábado, dia 1º de março, no sambódromo de Macapá.

Este ano no Grupo de Acesso, a Grêmio Recreativo Cultural Acadêmico de Samba Unidos do Buritizal promete emocionar o público com um desfile que vai evidenciar a riqueza cultural dos ribeirinhos, frutos da união entre brancos, indígenas e negros.

O enredo é “Sou caboclo ribeirinho, de corpo, alma e verdade. Sou Macapaba, eis a minha identidade”, que não apenas celebra o modo de vida caboclo, mas também reforça a importância em defender a biodiversidade da floresta amazônica e os ensinamentos de sustentabilidade dos povos tradicionais.

Ficha técnica do enredo

“Sou caboclo ribeirinho, de corpo, alma e verdade. Sou Macapaba, eis a minha identidade”

Compositores: Fadico, Davison Jaime e Adlan do Laguinho

Samba e letra

Desde menino

Fico olhando o horizonte

Namorando a poesia

Nesse rio-mar

O ribeirinho tem nas águas sua fonte

Margeando o Amazonas construímos Macapá

Um canoeiro contou

Histórias de arrepiar ôô

Boto sedutor, lume de Naiá

Tome cuidado com o balanço de boiúna

Nosso “jeito” Karipuna, Wajãpi e tucuju

Sangue nortista

Do Marco Zero ao Curiaú

Não troco, não troco não!

Vida boa, meu lugar

Tem açaí com farinha

E fartura pra pescar

Não troco não!

Terra boa de morar

Macapá é meu orgulho

Minha vida, meu lugar!

Tem prece de rezadeira

Pra espantar o mau olhado

Ladainha na ribeira

Caboclos e encantados

Chama dos Caruanas

Criado no Marabaixo

Frutos e sementes

De um povo miscigenado

Que vibra no Boi-Bumbá

Nas festas de Santo

Batuque e quadrilha

Eu canto, eu danço

Sou Macapaba

Eis a minha identidade

Conto com orgulho a nossa verdade

O amor que me move

É incondicional

Quem tem Sangue Azul

“É mais que especial”

Respeite a história do Buriti

Quem me viu chorar

Vai me ver sorrir!

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 28

1ª – 21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

4 ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

5 ª 3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

1ª – 21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

4ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

5ª – 3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).