Vazamento causa transtornos a vizinhos e usuários de transporte coletivo em Santana

Tubulação rachada já afeta ponto de ônibus na Rodovia Cláudio Lúcio Monteiro, no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Usuários do transporte público que utilizam o ponto de ônibus localizado na Rodovia Cláudio Lúcio Monteiro, no município de Santana, a 17 km de Macapá, enfrentam uma situação desagradável há semanas.

Um vazamento no sistema de abastecimento de água nas proximidades do local tem causado transtornos, com lama, restos de asfalto e água invadindo a área do ponto. A situação obriga os passageiros a esperarem pelo ônibus expostos ao sol ou à chuva, sem poder utilizar os bancos da estrutura.

O problema surgiu após a instalação de um novo ponto de ônibus no local, que inicialmente trouxe alívio à população. No entanto, o constante tráfego de veículos pesados na via danificou o asfalto, gerando fragmentos que se acumulam às margens da rodovia. Somado ao vazamento de água, o cenário se tornou caótico, prejudicando os usuários do transporte coletivo.

Andreza Silva, estudante que reside na Área Portuária, próximo ao ponto de ônibus, relata a dificuldade que enfrenta diariamente ao utilizar a linha Macapá/Santana.

“Infelizmente, essa é a realidade que vivo todos os dias. Não sei de quem é a responsabilidade, mas somos obrigados a esperar o ônibus ao lado da estrutura, já que não podemos sentar no banco. É uma questão de saúde, ainda mais porque o ponto fica próximo ao Centro Diagnóstico da Mulher, uma unidade de saúde”, desabafa.

Leila Santos, que trabalha nas proximidades, também expressa indignação com a situação.

“É revoltante. Pagamos nossos impostos e temos uma boa estrutura no ponto de ônibus, mas não podemos usufruir por causa da lama. O vazamento jorra água dia e noite, causando todo esse transtorno”, afirma.

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informou que já tem conhecimento do vazamento e que enviará uma equipe ao local nesta quarta-feira (12) para resolver o problema.

A empresa também reforçou o contato Central de Atendimento para reclamações, disponível 24 horas, pelo telefone 0800 086 0116 – com o número da matrícula em mãos.