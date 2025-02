Claudiomar Rosa (PT) foi o autor do requerimento que convocou o secretário Juarez Menescal a explicar uso da verba pública

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O vereador Claudiomar Rosa (PT), autor do requerimento que levou o secretário de Comunicação da prefeitura de Macapá, Juarez Menescal, a dar explicações sobre o uso de verba pública numa agência que era dele até há quatro meses, disse que não ficou satisfeito com as respostas dadas pelo gestor. O parlamentar falou em propor uma CPI, comissão que teria poderes para, entre outras coisas, quebrar sigilo bancário.