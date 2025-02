Vítima de homicídio teria vendido terreno a acusado

Um dos acusados do assassinato foi preso após confronto com a PM

Por OLHO DE BOTO

Uma desavença entre amigos terminou em homicídio, fuga e troca de tiros com a polícia na noite desta segunda-feira (10), na zona oeste de Macapá.

Leandro Ramos da Silva, de 30 anos, estava dentro de casa quando foi atacado a tiros por dois conhecidos no bairro Goiabal. Ele ainda tentou fugir, mas, já ferido, caiu em via pública, onde os criminosos continuaram os disparos.

O crime ocorreu na rua principal do bairro. Após o assassinato, os atiradores fugiram em uma motocicleta com restrição de furto. No entanto, uma equipe de rádiopatrulha do 8º Batalhão da Polícia Militar localizou os suspeitos no bairro Marabaixo IV.

De acordo com o sargento Sidney Silva, durante a fuga, os criminosos abandonaram a motocicleta e atiraram contra os policiais, que revidaram. Danielson Saraiva Guedes foi preso empunhando um revólver calibre 38.

Já o segundo suspeito, Thiago da Conceição Macedo, correu atirando contra a polícia e conseguiu escapar ao invadir diversos quintais. Ele foi localizado minutos depois em uma residência próxima, já com roupas diferentes e sem a outra arma usada no crime.

A dupla foi reconhecida por testemunhas como autora do assassinato e encaminhada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval pelos crimes de homicídio e adulteração de veículo automotor.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Há suspeitas de que um dos envolvidos teria comprado um terreno da vítima, prometendo pagar posteriormente.