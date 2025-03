Tiago 2

Não é raro julgarmos e tratarmos as pessoas pela forma como se vestem. Até dentro da igreja existe a discriminação nesses termos. Nem sempre quem se veste bem é um bom cristão, uma boa pessoa. No capítulo 2 de Tiago, vemos que isso já era uma preocupação. No local de adoração, as posses, títulos, status e a arrogância devem ser deixados do lado de fora, pois somos todos a mesma Família de Deus. Tenha uma ótima quinta-feira (6) com nosso Senhor Jesus!