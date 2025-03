Apocalipse5

A música faz parte do futuro celestial. Em Apocalipse 5, encontramos uma visão sobre isso. De fato, a Bíblia traz inúmeros relatos sobre a relação da música e a adoração a Deus. No final da vida aqui, louvaremos o nosso Senhor pelos séculos dos séculos. Tenha um ótimo domingo (30) com nosso Senhor Jesus!