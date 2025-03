Acidente entre Pará e Amapá acende alerta sobre passageiros dentro de carros em ferryboat

Leão do Marajó perdeu o controle do leme e encalhou após invadir uma área de mata em uma ilha.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O acidente envolvendo o ferryboat Leão do Marajó, ocorrido no dia 25 de fevereiro, reacendeu o alerta sobre os riscos de passageiros permanecerem dentro de veículos durante travessias fluviais.

O incidente, que aconteceu no Rio Jaburu, próximo à vila Monte Sinai, no município de Breves (PA), chamou a atenção da Capitania dos Portos do Pará, que reforçou a importância de seguir as normas de segurança para evitar tragédias.

O ferryboat, que opera rotas entre os estados do Amapá e do Pará – Santana (AP)/Belém (PA) e Belém (PA)/Santana (AP) –, perdeu o controle do leme e encalhou após invadir uma área de mata na ilha do Marajó.

A embarcação, que seguia rumo ao Amapá, causou destruição parcial da vegetação e atingiu estruturas de uma pequena vila local. Apesar do susto, não houve vítimas, e ribeirinhos, juntamente com outra embarcação, auxiliaram no desencalhe.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) instaurou um inquérito para apurar as causas e responsabilidades pelo acidente. Enquanto isso, o Leão do Marajó só voltará a operar após passar por uma vistoria técnica que comprove suas condições de navegabilidade. A autoridade marítima também destacou que não foram identificados danos ambientais significativos.

O incidente trouxe à tona um alerta crucial: a prática de passageiros permanecerem dentro de seus veículos durante as travessias, algo proibido por normas de segurança. Em nota oficial, a Capitania dos Portos reforçou a importância de seguir essa determinação.

“Oportunamente, reforça-se a importância da obrigatoriedade de os passageiros não viajarem no interior de seus veículos durante as travessias, evitando riscos à vida humana”, destacou o órgão.

A recomendação visa prevenir situações de perigo, como a possibilidade de passageiros ficarem presos em caso de acidentes ou colisões. A prática, ainda comum em algumas regiões, pode custar vidas em situações de emergência.

Canais para denúncia

A Capitania dos Portos do Pará disponibiliza canais de comunicação para relatar situações que coloquem em risco a segurança da navegação, a vida humana ou o meio ambiente. Entre os contatos estão o Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e os telefones da CPAOR: (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (WhatsApp).