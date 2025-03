Acordo entre Alap e Unicef vai permitir diagnóstico da 1ª infância no Amapá

Como primeiro passo para a consolidação da nova Política Estadual da Primeira Infância, foi realizada uma capacitação especial na última sexta-feira (14).

Um memorando de intenções assinado entre a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) marca o início de um projeto pioneiro no Brasil para diagnosticar as condições da primeira infância no estado. O acordo, que coloca o Amapá na vanguarda das políticas públicas voltadas às crianças, prevê a coleta de dados detalhados e a criação de um plano de ações estratégicas para garantir os direitos e o desenvolvimento integral das crianças amapaenses.

A iniciativa ganhou forma na última sexta-feira (14), com uma capacitação técnica realizada no mini-plenário Lindoval Alcântara, na sede da Alap. Conduzido por especialistas do Unicef, o treinamento reuniu servidores e chefes de departamento para discutir métricas e diretrizes internacionais que servirão de base para o diagnóstico da primeira infância no estado. O levantamento levará em conta as particularidades regionais do Amapá, como acesso a serviços básicos, saúde, educação e proteção social, para garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às reais necessidades locais.

A capacitação também deu início à Caravana da Primeira Infância, que começará a percorrer os 16 municípios do Amapá em abril. O objetivo da caravana é coletar dados estratégicos que embasarão a formulação de políticas públicas voltadas às crianças e suas famílias. Segundo Kelly Lacerda, representante do Unicef, a coleta de informações é essencial para identificar lacunas e fortalecer ações que impactem positivamente o desenvolvimento infantil.

A presidente da Alap, deputada Alliny Serrão, destacou a importância do acordo com o Unicef, que coloca o Amapá em posição de destaque nacional na defesa dos direitos da primeira infância. “Essa parceria nos permitirá transformar dados em ações concretas, gerando impactos reais para toda a sociedade amapaense”, afirmou.

O projeto surge em um momento em que a primeira infância ganha cada vez mais atenção no debate público, especialmente após estudos científicos comprovarem que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças. No Amapá, onde desafios como acesso limitado a serviços básicos e desigualdades regionais são evidentes, a iniciativa pode representar um avanço significativo na garantia de direitos e na redução de vulnerabilidades.

A expectativa é que, com o apoio do Unicef, o Amapá se torne um modelo a ser seguido por outros estados na implementação de políticas públicas voltadas à primeira infância. Enquanto isso, a Caravana da Primeira Infância se prepara para percorrer o estado, ouvindo comunidades e coletando dados que serão a base para um futuro mais justo e equitativo para as crianças amapaenses.