Adolescentes da ‘Carreta da Morte’ morrem em confronto com a PM

Troca de tiros ocorreu durante a operação do Patamo

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois adolescentes que se autointitulavam membros do grupo criminoso “Carreta da Morte”, morreram na tarde deste sábado (15) em um confronto com policiais do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo) da Polícia Militar do Amapá. A intervenção ocorreu no Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Facção criminosa e atuação violenta

De acordo com a polícia, os adolescentes conhecidos como “GB” e “Martelo” , de 14 e 15 anos , eram integrantes da facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA). Os dois fizeram parte da linha de frente do grupo e foram apontados como responsáveis ​​por execuções de rivais e assaltos violentos na capital.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os crimes humilhando e agredindo vítimas durante os roubos. O crime mais recente atribuído ao bando ocorreu na última sexta-feira (14), quando um restaurante no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, foi assaltado. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Operação e confronto com o PM

A localização dos suspeitos foi obtida pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que organiza um grupo de criminosos reunidos em um apartamento do Bloco 4, na Rua Coletora H. A suspeita era de que estariam previstos ataques contra facções rivais.

O comandante da Companhia Independente de Motopatrulhamento (CIPMoto) , major Wendel Gonçalves , relatou que, ao chegar ao local, os policiais foram resgatados a tiros.

“No momento em que adentramos o Bloco 4 e subimos as escadas, nos deparamos com dois indivíduos armados, que ao avistarem uma equipe realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Isso resolveu uma resposta imediata e proporcional para cessar a injustiça”, explicou o oficial.

Apreensão de armas e perícia

Após o confronto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmado como mortes de GB e Martelo no local. Com os adolescentes, a polícia apreendeu um celular e dois revólveres, calibres 38 e 22, que serão designados para perícia criminal.

A Polícia Militar segue monitorando as ações de grupos criminosos na capital para evitar novos episódios de violência.