Adolescentes são impedidos de arremessar drogas e celulares para dentro do IAPEN

Na madrugada deste domingo (23), policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN) frustraram uma tentativa de arremesso de materiais ilícitos para dentro do presídio. Dois suspeitos foram flagrados em uma área de mata próxima ao complexo, carregando uma mochila com celulares, drogas e acessórios.

A equipe de plantão, identificada como guarnição Delta, abordou os indivíduos e constatou que um carro de aplicativo dava suporte à ação. Os suspeitos, ambos menores de idade (15 e 17 anos), informaram que pretendiam lançar os pacotes pela muralha e fugir utilizando um veículo de transporte por aplicativo.

O Grupo Tático Prisional (GTP) foi acionado e encaminhou os envolvidos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval e à delegacia de menores. Na mochila apreendida estavam:

39 celulares

29 carregadores completos

3 porções de drogas

2 chips de celular

13 pacotes de tabaco (45g cada)

1 tesoura

6 cartelas de buclina (25mg)

O motorista de aplicativo que dava apoio à ação também foi conduzido ao Ciosp. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá.