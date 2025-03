Agressões a mulheres durante briga marcam micareta

Episódios lamentáveis ocorreram na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O último fim de semana de Carnaval em Santana foi marcado por cenas de violência que chocaram quem presenciou e assistiu aos vídeos que se espalharam pelas redes sociais. As imagens mostram agressões a mulheres durante uma briga generalizada em meio à folia.

Em um dos vídeos, é possível ver duas mulheres brigando no chão, enquanto diversas pessoas tentam separá-las. No entanto, a confusão toma um rumo ainda mais violento quando um homem, usando chapéu, desfere um soco nas costas de uma das mulheres e puxa seus cabelos. Logo em seguida, outro homem aparece e passa a agredir outra mulher com socos, em plena via pública.

As imagens foram registradas por um folião que acompanhava a confusão. No vídeo, é possível observar que algumas pessoas usam abadás, indicando que a briga ocorreu próximo ao corredor da folia.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga. A Polícia Civil do Amapá informou que está investigando o caso e analisando as imagens para identificar os agressores.