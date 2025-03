Alcolumbre acompanha Lula em tentativa de acordos comerciais com o Japão

Senador integra comitiva presidencial em missão que celebra 130 anos de relações Brasil-Japão e busca novos investimentos.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) está entre os parlamentares que acompanham o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua visita oficial ao Japão, com o objetivo de reforçar laços diplomáticos e ampliar parcerias comerciais entre os dois países. A viagem marca os 130 anos de amizade bilateral e inclui encontros com autoridades japonesas e empresários para discutir investimentos em inovação e desenvolvimento.

“Este é um momento estratégico para o Brasil, tanto no campo político quanto no econômico. Fortalecer nossa relação com o Japão abre portas para tecnologia, comércio e cooperação em áreas essenciais”, afirmou o senador.

A comitiva parlamentar também inclui figuras de peso, como o atual presidente da Câmara, Hugo Motta, o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner. A diversidade de representantes demonstra o esforço bipartidário em buscar oportunidades para o Brasil no exterior.

Além das reuniões oficiais, a expectativa é que a missão atraia investimentos japoneses em setores como infraestrutura, energia limpa e agronegócio. O Japão, terceira maior economia do mundo, é um parceiro histórico do Brasil, com forte presença em áreas como indústria automotiva e tecnologia.

Após o Japão, a comitiva seguirá para o Vietnã, onde manterá uma agenda semelhante, focada em atrair negócios e estreitar relações com o Sudeste Asiático.

A viagem ocorre em um momento em que o governo federal busca reposicionar o Brasil no cenário global, reforçando alianças e explorando novos mercados. Com a participação de Alcolumbre e outros líderes políticos, a missão busca consolidar acordos que beneficiem tanto o setor público quanto o privado.