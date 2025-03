Amapá amplia isenção de IPVA para motos e veículos híbridos

Para solicitar o benefício, os proprietários devem procurar a Sefaz com base nos critérios estabelecidos

O Governo do Amapá prorrogou o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 até 15 de abril, oferecendo aos contribuintes a opção de quitar o tributo em cota única com 20% de desconto ou parcelar em até seis vezes, com vencimentos de abril a setembro. Além disso, foi anunciada a isenção do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas e para veículos elétricos e híbridos, novos e usados.

Mototaxistas com motos de até 250 cilindradas também foram contemplados com a isenção. Para solicitar o benefício, os proprietários devem se dirigir à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O governo implementou melhorias no sistema de arrecadação, agora gerido pela Sefaz, enquanto o licenciamento de veículos permanece sob a responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

As guias de pagamento podem ser emitidas no site da Sefaz, acessando a seção IPVA 2025 e informando a placa e o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Contribuintes com débitos de IPVA de anos anteriores devem procurar as agências do Sistema Super Fácil para regularização.

O IPVA é um imposto estadual anual destinado à manutenção de vias públicas e ao financiamento de serviços nas áreas de educação, saúde e segurança. O não pagamento do imposto pode resultar na apreensão do veículo e na impossibilidade de renovação do licenciamento.

Com essas medidas, o governo busca facilitar a regularização dos veículos e incentivar o uso de meios de transporte mais sustentáveis no estado.