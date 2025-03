Amapá lança campanha para restringir uso de celulares e melhorar desempenho dos alunos

Medida acompanha a implementação da Lei 15.100/2025 e busca reduzir distrações em sala de aula, melhorar o desempenho dos estudantes e fortalecer a convivência escolar.

O Governo do Amapá inicioua campanha “Ligue o Modo Escola!”, com o objetivo de auxiliar as escolas estaduais na implementação da Lei Nacional 15.100/2025, que restringe o uso de aparelhos eletrônicos no ambiente escolar. A iniciativa busca melhorar o desempenho acadêmico, fortalecer as relações interpessoais entre os alunos e reduzir a incidência de bullying e cyberbullying.

A Lei 15.100/2025 proíbe o uso de telefones celulares por estudantes da educação básica durante as aulas, recreios e intervalos. No entanto, permite a utilização em casos específicos, como atividades pedagógicas autorizadas pelos professores e situações de acessibilidade, inclusão ou saúde.

A criação da lei teve como base pesquisas acadêmicas, incluindo um estudo do Programa Nacional de Avaliação dos Estudantes (Pisa), realizado em 2022. Os dados revelam que 80% dos alunos de 15 anos se distraem com celulares durante as aulas de matemática, 40% perdem a concentração em sala de aula devido ao uso dos dispositivos e aqueles que passam mais de cinco horas por dia no celular apresentam pior desempenho acadêmico.

A campanha “Ligue o Modo Escola!” prevê a distribuição de materiais informativos, como cartazes e folders, além da capacitação de gestores escolares. Também serão promovidas atividades de conscientização para estudantes, pais, responsáveis e profissionais da educação, com incentivo a alternativas que auxiliem na redução do uso de celulares em sala de aula.

Os alunos também terão papel fundamental na disseminação da campanha, sendo incentivados a compartilhar com seus colegas os benefícios de um ambiente escolar com menos distrações tecnológicas.

Coordenada pela Seed, a iniciativa está sendo implementada nas 376 unidades da rede estadual de ensino. O lançamento ocorreu na Escola Estadual Tiradentes, em Macapá, com a presença de representantes de outras nove instituições.

A campanha seguirá ao longo de todo o ano letivo, com expectativa de contribuir para a melhoria do rendimento escolar e consolidar um ambiente educacional mais produtivo e saudável no Amapá.