Amapaense que teve mãe morta em assalto realiza sonho de ser nomeada para combater o crime

Foram nomeados 250 policiais penais e 4 educadores sociais para o sistema penitenciário do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma nova história começou a ser escrita na vida de Clara Thalia Oliveira, de 27 anos, que foi nomeada nesta terça-feira (11) junto com outros 253 servidores públicos que irão reforçar a segurança pública no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A conquista, que representa a realização de um sonho de infância, ganhou um significado ainda maior diante da recente tragédia que abalou sua família.

Clara perdeu sua mãe em um latrocínio no Ceará, no dia 29 de julho de 2024. O crime, que também deixou seu padrasto paraplégico, ocorreu durante um assalto em um hotel.

A dor da perda se intensificou com a coincidência da convocação para o Iapen no mesmo dia da tragédia.

“Foi um momento muito difícil. No dia 30, eu tinha que estar no núcleo de perícia médica para fazer a minha avaliação, para confirmarem que eu sou PCD por eu ter visão monocular. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, então eu fiquei muito devastada e não quis ir. Eu ia desistir do concurso nesse momento, mas eu tive uma rede de apoio que me incentivou a seguir em frente”, relata Clara.

A amapaense encontrou na nomeação como policial uma forma de homenagear a mãe e transformar a dor em força para combater a criminalidade.

“É uma forma de reconstruir a nossa família após uma fatalidade. Meu pai já é falecido, e a minha mãe foi vítima de latrocínio. Então, essa nomeação representa um recomeço para nós. Perdi ela para o crime, e a partir de agora vou combatê-lo. Tenho certeza que tá orgulhosa de mim onde ela estiver”, finalizou Clara.

A nomeação dos 250 policiais penais e 4 educadores sociais faz parte da segunda turma convocada pelo governo do Amapá para o Iapen. Durante a cerimônia de nomeação, o governador Clécio Luís reforçou o compromisso de investir na segurança pública para combater as ações do crime organizado no estado.

“É a maior nomeação de policiais penais e educadores sociais da história. Somada a outra turma que eu chamei, de 144, corresponde a 47% servidores a mais para o Iapen, o que ajuda a penitenciária fazer o seu papel e a combater o crime organizado e as facções”, destacou o governador.

Ele também anunciou que pretende fazer novas nomeações em outros setores, mas “com responsabilidade fiscal”.