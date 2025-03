Amapaenses vibram com vitória de “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025

Público ficou em êxtase no momento do anúncio na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A noite de domingo (2) foi de pura emoção para os amapaenses. Um vídeo que circulou nas redes sociais capturou o momento em que dezenas de pessoas celebraram a vitória do filme Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

As imagens, gravadas na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá, mostram o público em êxtase no momento do anúncio. Muitos acompanhavam a cerimônia em um telão gigante, instalado pelo governo do estado durante a programação do Carnaval do Povo.

Com celulares em mãos para registrar cada segundo, a tensão era palpável antes da revelação do vencedor. O público, de olhos fixos na tela, aguardava ansiosamente. Quando Ainda Estou Aqui foi anunciado como o melhor filme estrangeiro, a praça explodiu em gritos, aplausos e lágrimas de alegria. O vídeo mostra pessoas se abraçando, pulando e celebrando a conquista histórica para o cinema brasileiro.

“É uma emoção indescritível! Ver um filme brasileiro, e ainda mais com uma história tão forte, ganhar o Oscar é um orgulho imenso para todos nós”, disse Beatriz Silva, moradora de Macapá que participou da celebração.

Nas redes sociais, muitos amapaenses reuniram os amigos, prepararam pipoca e compararam o momento ao clima de “final de Copa do Mundo”.

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 é um marco para o cinema brasileiro, que se uniu em uma só voz para celebrar essa conquista inédita e histórica.

Sobre o filme

Dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui narra a história real de Eunice Paiva, que busca pelo marido desaparecido durante a ditadura militar. O longa emocionou o público e a crítica, conquistando agora o maior prêmio do cinema mundial.