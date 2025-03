Antigos orelhões são transformados em lixeiras ecológicas em Macapá

Equipamentos passam por um processo de revitalização com a participação de artistas locais

Da REDAÇÃO

Orelhões que antes serviam para ligações telefônicas agora ganham uma nova função: lixeiras ecológicas personalizadas. A iniciativa faz parte do projeto Ecoarte, orelhões ecológicos, da Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Semzur), e busca reduzir o descarte irregular de lixo na cidade.

A ação é resultado de uma parceria com o Grupo Oi S.A, que doou 15 cúpulas telefônicas sem uso para serem reaproveitadas. Além da funcionalidade, os equipamentos passam por um processo de revitalização com a participação de artistas locais, tornando-os elementos visuais que integram arte e sustentabilidade no espaço urbano.

As lixeiras ecológicas serão instaladas em pontos estratégicos de Macapá, e a Prefeitura também pretende expandir a iniciativa para os orelhões ainda existentes nas ruas.