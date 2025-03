Após AVC e cirurgia de urgência, vereador Claudiomar Rosa segue hospitalizado

Parlamentar de Macapá estava no estado do Espírito Santo em compromisso político quando começou a passar mal.

Por RODRIGO DIAS

O vereador de Macapá Claudiomar Rosa (PT), de 55 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) com formação de coágulo enquanto cumpria compromissos políticos em Vitória, no Espírito Santo. O caso ocorreu na sexta-feira (7) e foi confirmado pela assessoria no sábado (8). Claudiomar passou por uma cirurgia de urgência e seu estado de saúde é considerado grave.

A família não entrou em detalhes, mas informou que o vereador sofreu duas paradas cardíacas, uma antes e outra depois da cirurgia. Os médicos alertaram os familiares sobre a gravidade do quadro clínico.

Em nota, a assessoria do vereador esclareceu que ele sentiu um mal-estar e apresentou atendimento médico, quando foi relatado pela AVC.

Ainda segundo a nota, a cirurgia foi bem-sucedida, e Claudiomar está em recuperação, respondendo bem às medicações e ao tratamento.

A família do vereador está no caminho do Espírito Santo e pede orações e pensamentos positivos para sua recuperação. Leia a nota na íntegra:

“Nesta sexta-feira (7), o vereador Claudiomar Rosa encontrou-se no estado do Espírito Santo cumprindo compromissos político-partidários e, após sentir um mal-estar, conseguiu uma unidade hospitalar. Claudiomar precisou passar por um procedimento cirúrgico de urgência. A cirurgia foi bem-sucedida, e ele agora está em recuperação, respondendo bem às medicações e ao tratamento.

A família ainda não tem um quadro claro sobre o que ocorreu com o vereador. Neste momento, seus familiares estão no caminho do Espírito Santo.

Pedimos a todos que se unam em uma corrente de pensamentos positivos e orações para que nosso amigo tenha uma recuperação rápida e tranquila e, o quanto antes, possa retornar ao convívio da família e amigos, retomando suas atividades parlamentares e profissionais”.