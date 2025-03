Após comentários sexuais sobre crianças amapaenses, guarda civil potiguar é preso

Prisão foi uma parceria entre as Polícia Civis do Amapá e do Rio Grande do Norte.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um guarda civil do município de São José de Mipibu, no Estado do Rio Grande do Norte, foi preso no fim de semana após ser identificado como o usuário que faz comentários sexuais e obscenos em fotos de crianças amapaenses publicadas nas redes sociais.

O indivíduo, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, é investigado pelo crime de aliciamento e foi detido em sua residência, após uma operação conjunta das Polícias Civis do Amapá e do Rio Grande do Norte. A prisão ocorreu no sábado (8), mas só foi divulgada pela polícia amapaense hoje (10).

O caso teve início em outubro de 2024, quando a mãe de três crianças, de 3 e 5 anos, publicou em seu perfil do Facebook fotos das filhas se divertindo em uma piscina durante as comemorações do Dia das Crianças.

Um perfil fake, posteriormente identificado como sendo do guarda civil, fez uma série de comentários de cunho sexual e obsceno nas imagens. A mãe, ao perceber os comentários, registrou um boletim de ocorrência, o que deu início à investigação.

“Os comentários nas fotos das crianças feitos pelo criminoso por meio do perfil fake, eram completamente obscenos, indecentes e carregados de uma perversidade que chamou a atenção da polícia. A equipe de investigação obteve êxito em identificar o autor dos assédios e aliciamentos. Representei pela prisão preventiva dele e pela busca e apreensão domiciliar, medidas que foram deferidas pelo Poder Judiciário amapaense”, explicou a delegada Cássia Costa de Melo, da Delegacia de Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes (Dercca).

Os mandados contra o investigado foram cumpridos por agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, na presença de um policial da Dercca. Durante a operação, foram apreendidos um notebook, um pen drive, um aparelho celular, duas armas de fogo, carregadores e munições. Os equipamentos eletrônicos serão analisados pela perícia para verificar se há mais evidências relacionadas ao crime ou a possíveis outros delitos.

O guarda civil foi encaminhado à audiência de custódia e permanecerá detido até a conclusão das investigações.

“Crimes contra crianças serão investigados com rigor, independentemente de onde ocorram”, afirmou.

As investigações agora seguem para apurar se há mais vítimas ou possíveis cúmplices envolvidos.