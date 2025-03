Após desaparecer da Justiça por 1 ano, condenado por roubo é capturado

O mandado de prisão foi cumprido pelos agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O juiz da Vara de Execução Penal de Macapá mandou prender um condenado da Justiça que havia recebido o benefício do regime semiaberto.

O mandado de prisão foi cumprido pelos agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá, nesta terça-feira (11), em uma área de invasão da Rodovia do Centenário, zona norte da capital amapaense.

Johs Railan Nunes Amoedo, o Chinês, de 21 anos, possui uma sentença condenatória pelo crime de roubo e teria que cumprir uma pena de 5 anos e 5 meses no semiaberto. Contudo, no dia 20 de maio do ano passado, ele saiu da cadeia para trabalhar e não mais retornou ao presídio, passando a ser considerado foragido.

A Justiça, então, revogou o benefício do semiaberto e emitiu a ordem de prisão, dois dias atrás. A determinação é que ele seja apresentado em audiência de custódia e cumpra o restante da pena em condições privativas de liberdade daqui para frente.