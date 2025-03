Após eliminar Remo e Amazonas, Mazagão é homenageado em voo antes de enfrentar o Vasco

Jogo será pelas nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O piloto da aeronave expressou admiração e parabenizou os jogadores pelo desempenho.

Por RODRIGO DIAS

O feito dos jovens atletas do Mazagão ecoou por todo o estado, com direito a homenagem especial durante o voo de volta para casa, após a equipe amapaense garantir sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17.

O piloto da aeronave expressou sua admiração e parabenizou os jogadores pelo desempenho. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado pelo senador Randolfe Rodrigues, um dos apoiadores da equipe.

A campanha do Mazagão na Copa do Brasil Sub-17 tem sido marcada por superação e garra. Antes de eliminar o Amazonas por 4 a 2 no agregado, o time amapaense já havia deixado para trás o Remo-PA, demonstrando sua força e determinação.

Agora, o Mazagão se prepara para enfrentar um gigante do futebol brasileiro: o Vasco da Gama. O primeiro jogo das quartas de final está marcado para o dia 1º de abril, em Macapá, enquanto a partida de volta será realizada no dia 15 de abril, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu-RJ.

O time do Amapá é o único representante da região Norte que segue vivo na competição, que ainda conta com grandes clubes como Flamengo, Internacional, Bahia, São Paulo, Sport Recife e Juventude-MA. O Mazagão busca agora fazer história e levar o nome do estado ainda mais longe na Copa do Brasil Sub-17.