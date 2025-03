Após incêndio, família que perdeu tudo precisa de doações para recomeçar

Sinistro ocorreu no Conjunto Miracema, na zona norte de Macapá.

Por ALLAN VALENTE

A família vítima de um incêndio que assustou os moradores do bloco 110, no Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, precisa de ajuda para recomeçar. O acidente causado por um ventilador ligado, na última terça-feira (11), não deixou vítimas fatais, mas provocou perdas grandes materiais para a família.

O fogo começou no apartamento de Charlles Santana, que mora no local há oito anos com suas duas filhas pequenas e um filho adolescente, recém-chegado à residência. No momento do incêndio, ele estava no trabalho. A situação poderia ter sido ainda pior, mas a rápida ação dos vizinhos impediu a propagação das chamas para outros apartamentos.

Todo o mobiliário e pertences foram consumidos pelo fogo, deixando a família sem recursos para recomeçar. Sem um lugar para morar, Charlles e seus filhos estão temporariamente abrigados na casa da irmã dele, que cedeu um espaço reduzido para acolhê-los.

“Estou hospedado provisoriamente na casa de minha irmã, até que tudo seja resolvido, mas tenho pressa, a família dela é grande e o espaço é pequeno. Peço ajuda”, desabafou o pai de família.

Diante da situação, ele recorreu às redes sociais para pedir doações. A família precisa de roupas, alimentos ou qualquer valor que possa ajudar na reconstrução de sua vida e a de seus filhos.

Quem quiser ajudar pode entrar em contato diretamente com Charlles Santana por meio de suas redes sociais, pelo fone 96 99205 6143. Quem preferir ajudar financeiramente a chave pix é 96991047202, em nome de Charles Santana.