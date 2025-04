Após ‘sumir’ das autoridades, condenado é achado e começa a cumprir pena de 5 anos

O mandado de prisão definitiva, válido até 2030, foi cumprido neste fim de semana, em Santana, município distante a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Por não ser encontrado para ser intimado a dar início ao cumprimento de uma sentença condenatória de 5 anos e 4 meses no regime semiaberto pelo crime de roubo, o juiz da Vara de Execução Penal da capital amapaense considerou Caio Vinicius, de 20 anos, como foragido e decretou seu recolhimento à penitenciária.

Vinicius estava no Bairro Fonte Nova e foi localizado pelos agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá, que o conduziram ao Ciosp da cidade. Ele passou por exames de corpo de delito na Polícia Científica e depois foi encaminhado para audiência de custódia.