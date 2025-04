Assessora diz que “alguém precisa matar” deputada do Amapá

Alvo do comentário foi a deputada Silvia Waiãpi. Assessora foi exonerada pelo deputado federal Josenildo Abrantes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um print de um grupo de WhatsApp revelou um pouco do nível de ódio político nas redes sociais e nos bastidores dos mandatos. Uma assessora do deputado federal Josenildo Abrantes (PDT-AP) sugeriu o assassinato da deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP). Ela foi exonerada.

O comentário foi feito pela assessora Loyanna Santana após a indicação da deputada do PL para compor a comissão que representaria a Câmara no debate sobre o Marco Temporal para a demarcação das terras indígenas. A escolha foi feita pelo presidente da Casa, Hugo Mota.

A nomeação gerou revolta na assessora, que expressou sua indignação no grupo.

“Silvia Nobre. Alguém precisa matar essa mulher”, escreveu Loyanna Santana, sendo advertida por um colega logo abaixo.

“Cuidado com o que escrevemos”, alertou ele.

Silvia Waiãpi registrou queixa na Polícia Legislativa.

Procurada pelo Portal SN nesta segunda-feira (31), Loyanna tentou demonstrar arrependimento.

“Fiz um comentário infeliz em um grupo de estudantes indígenas na UnB. Faço mestrado em História, sociedade, política e cultura na Universidade de Brasília. Já pedi desculpas à deputada e peço por gentileza que não ajudem a difundir isso”, declarou.

A assessoria de comunicação do deputado Josenildo Abrantes emitiu uma nota informando que o processo de exoneração da assessora foi iniciado.

“O deputado Josenildo já entrou em contato com a deputada Sílvia Waiãpi para reafirmar seu compromisso pelo respeito mútuo entre os parlamentares e com a boa convivência com toda e qualquer pessoa, independente da sua orientação política, religião, gênero ou raça”, afirmou a nota.