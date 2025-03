Atropelamento choca Macapá; empresa é notificada a esclarecer acidente

Idoso com muleta foi atropelado no bairro do Zerão por ônibus da empresa Nova Macapá

Por RODRIGO DIAS

Um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um idoso na tarde de terça-feira (25), no bairro do Zerão, zona sul de Macapá. A vítima, Manoel de Melo Araujo, de 61 anos, foi atropelada por um ônibus enquanto caminhava com o auxílio de muletas em um cruzamento da região.

Imagens de câmeras de videomonitoramento registraram o momento do acidente, revelando a gravidade da situação. No vídeo, é possível observar o idoso parado no cruzamento, sinalizando com a mão enquanto um ônibus da empresa Nova Macapá se aproxima para embarque de passageiros. Apesar do sinal do idoso, o veículo arrancou e o atropelou.

Manoel de Melo Araujo foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Emergência, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) emitiu uma nota expressando profundo pesar pela fatalidade e informou que o presidente da companhia entrou em contato com a empresa Nova Macapá para apurar o ocorrido.

A empresa Nova Macapá também lamentou o acidente e afirmou que está prestando todo o apoio necessário à família da vítima.

A CTMac notificará a empresa para que apresente esclarecimentos sobre o caso e adotará as medidas cabíveis para garantir a devida apuração do ocorrido. As autoridades competentes investigarão as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades e evitar que tragédias como essa se repitam.