Balsa destrói proteção de pilar e deixa Ponte do Matapi vulnerável

Acidente envolveu balsa de grande porte da empresa Silnave

Por SELES NAFES

Uma balsa de grande porte colidiu com um dos pilares da ponte sobre o Rio Matapí, no Distrito Industrial de Santana, no fim da noite desta sexta-feira (14). O choque detruiu totalmente a ‘defensa’ da ponte, uma estrutura de concreto que protegia o pilar e já tinha sido atingida outras vezes em acidentes parecidos.

“Mas a defensa nunca tinha sido atingida por um choque tão forte. O bloco de concreto foi parar dentro da balsa”, explicou o secretário de Transportes do Amapá, Marcos Jucá.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá foi acionado e deslocou equipes ao local para avaliar a extensão do impacto, junto com uma equipe da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap) e a Polícia Militar.

A colisão ocorreu por volta das 23h, quando a balsa atingiu frontalmente um dos pilares da ponte, protegida pela estrutura de defensa, agora destruída. A embarcação transportava caminhões e contêineres, e alguns foram danificados. Não houve vítimas.

Marcos Jucá acredita que não será necessário fechar o tráfego da ponte, mas que será preciso reconstruir a defensa com urgência.

“Vamos chamar uma empresa que já temos contrato para fazer o levantamento preliminar. Se a defensa não for reconstruída, o próximo choque será direto no pilar da ponte”, adiantou Jucá.

A Setrap registrou um boletim de ocorrência, e a balsa da Silnave foi apreendida pela Marinha,