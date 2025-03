Bebê com leucemia precisa de doação de sangue

Bebê está internada na sala vermelha do Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A família de Ana Hellena Amaral Leal, uma bebê de apenas 8 meses, está pedindo a ajuda da população para salvar a vida da criança. Ana Hellena foi diagnosticada com leucemia e precisa de doações de sangue tipo O+ para continuar seu tratamento.

A bebê está internada na sala vermelha do Pronto Atendimento Infantil (PAI) desde a última sexta-feira (14), onde recebe transfusões de sangue e plaquetas.

A família aguarda o resultado de exames para determinar o tipo específico de leucemia e a liberação de um leito para tratamento fora do estado, por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A família faz um apelo para que a população compareça ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (HEMOAP) e doe sangue em nome de Ana Hellena.

“Hoje estou passando por um processo doloroso de provações e fé. Minha filha está internada, precisando de sangue e de transferência para fora do nosso estado. Eu estou lutando com todas as minhas forças e com minha fé para que isso aconteça logo, para que nossas chances de cura sejam bem-sucedidas. Seja qual for a forma de ajuda, me ajude e nos socorra neste momento de aflição e angústia”, desabafou a mãe, Gleysiane Amaral.

Para quem tiver interesse em doar e enfrentar dificuldades de locomoção, a família disponibiliza o telefone (96) 98107-2422 (Gleysiane) para combinar o transporte.

Como doar

Para doar sangue no HEMOAP, é necessário atender aos seguintes requisitos básicos:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado e alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento oficial com foto.

O HEMOAP está localizado no cruzamento da Avenida Raimundo Álvares da Costa com a Rua Jovino Dinoá, nº 1151, no Centro de Macapá. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h.